Германия — Италия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Германия – Италия.



Ставка: победа Италии с форой (+3.5) за 1.83.



«Италия выстрадала себе очко в матче с французами. Но пока, в преддверии решающей игры «за жизнь» со сборной Казахстана, это даёт лишь моральное превосходство. Любое поражение от казахов, в том числе и за пределами основного времени, всё равно отправит итальянцев на последнее место.

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И поэтому им необходимо хотя бы ещё одно очко, а два так совсем хорошо. Вопрос только, где его взять. Можно попытаться взять у немцев, тем более что окружающая обстановка этому вроде бы способствует: «Бундесманншафт» играла накануне с весьма упёртой и непредсказуемой командой Дании, которая выпила у немцев всю кровь и выжгла все нервы.



Это означает, что просто немцам не будет. Групповой турнир перевалил экватор, усталость накапливается, а итальянцы, которым вроде бы ловить нечего, будут ложиться костьми. Поэтому матч получится интересным с турнирной точки зрения, но, как мне думается, весьма тоскливым и унылым для тех, кто его будет смотреть, – особенно для нейтральных хоккейных гурманов. В общем, матч из серии, когда ставить можно, и почти наверняка, а вот смотреть – боже упаси.



Немцы будут фаворитами. Ставки на них будут минимальными, но почти железными. От этого и надо плясать. Германия победит – тяжко, натужно, вряд ли больше чем в две шайбы. Но сделает это всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.



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