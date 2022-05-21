США – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 по хоккею США – Швеция.

Ставка: победа шведов в основное время за 1.82.

«Назначать на утро большого шестиматчевого игрового дня матч лидеров группы – это всё равно, что продавать омары и лангусты в «Магните»: лежат красиво, но никто не купит. Ещё не за гранью добра и зла, но близко к этой грани.

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Понятно, что суббота, понятно, что так удобнее американским болельщикам, а что для любимой Америки не сделаешь? Ну, а шведские болельщики, катающиеся непосредственно на матчи своей сборной, чай, не маленькие, как-нибудь перебьются. Или пусть встают в пять часов утра.



Не будем о грустном, в том числе и о американских рейтингах чемпионата мира, о котором в США мало кто вообще знает. А если кто и знает, и даже за свою команду болеет, так со шведами ей мало что светит. Шведы у нас отродясь на групповых турнирах – богатыри и непроходимые стены. Проблемы начинаются в плей-офф. А пока, мне думается, «звёздно-полосатым» надеяться особо не на что.

Они, конечно, постараются и попытаются, и, вполне возможно, по ходу матча будут даже вести в счёте. Но в итоге «Тре крунур» всё равно их нагонит, а под конец и додавит. И сделает это, сдаётся, в основное время. Что отнюдь не помешает американцам выйти в плей-офф и уже там оторваться по полной, если, конечно, дадут.



Итак, скромная и по счёту, и по содержанию победа шведов в основное время, скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте».

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