Норвегия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 21 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Норвегия – Чехия.
Ставка: победа норвежцев с форой (+2.5) за 2.20.
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«Далеко не всегда, а точнее, очень редко бывает так, чтобы усиление из Национальной хоккейной лиги, да ещё умученное битвами в плей-офф и проигравшее на первом же этапе, входит в команду так, будто всю жизнь там было. И готовилось оно к чемпионату мира вместе со всеми, ещё на этапах Евротура. У чехов получилось именно так, после чего они в первом периоде вытерли ноги о достаточно крепенькую сборную Латвии, а два оставшихся периода спокойно докатали матч до конца.
Этот факт сразу же поднял сборную Чехии в неписаной табели о рангах нынешнего чемпионата, мгновенно переведя её из разряда вечных четвертьфиналистов в разряд бьющихся за медали. И этот же факт изрядно преуменьшает и без того невеликие шансы норвежцев в предстоящем матче.
Тут ведь ещё важно то, что и норвежцы, и чехи играют если не совсем в одинаковый, то в очень похожий хоккей. Только чехи делают это немного лучше, а с появлением в их составе Пастрняка & Со даже не немного. Можно предположить, что голевого изобилия в этом матче ожидать не следует, матч будет на взаимное умучивание, но умучивать будут в основном «викингов». И умучат.
Достаточно скромная по счёту, но весьма основательная по содержанию победа сборной Чехии. В основное время с преимуществом хорошо, если в две шайбы. А скорее всего, и вовсе в одну».
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