Норвегия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 21 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Норвегия – Чехия.

Ставка: победа норвежцев с форой (+2.5) за 2.20.

Капризов: поскорее хочу сходить в русскую баню!

«Далеко не всегда, а точнее, очень редко бывает так, чтобы усиление из Национальной хоккейной лиги, да ещё умученное битвами в плей-офф и проигравшее на первом же этапе, входит в команду так, будто всю жизнь там было. И готовилось оно к чемпионату мира вместе со всеми, ещё на этапах Евротура. У чехов получилось именно так, после чего они в первом периоде вытерли ноги о достаточно крепенькую сборную Латвии, а два оставшихся периода спокойно докатали матч до конца.

Этот факт сразу же поднял сборную Чехии в неписаной табели о рангах нынешнего чемпионата, мгновенно переведя её из разряда вечных четвертьфиналистов в разряд бьющихся за медали. И этот же факт изрядно преуменьшает и без того невеликие шансы норвежцев в предстоящем матче.



Тут ведь ещё важно то, что и норвежцы, и чехи играют если не совсем в одинаковый, то в очень похожий хоккей. Только чехи делают это немного лучше, а с появлением в их составе Пастрняка & Со даже не немного. Можно предположить, что голевого изобилия в этом матче ожидать не следует, матч будет на взаимное умучивание, но умучивать будут в основном «викингов». И умучат.



Достаточно скромная по счёту, но весьма основательная по содержанию победа сборной Чехии. В основное время с преимуществом хорошо, если в две шайбы. А скорее всего, и вовсе в одну».

Защитник «Флориды» назвал Андрея Василевского «монстром в воротах».

Журналист из США: Кучеров становится лучшим во вселенной, когда хочет этого.



Свечников вышел на третье место по силовым приёмам в плей-офф НХЛ.



The Athletic: «Вашингтон» не станет мешать Овечкину в погоне за Гретцки.