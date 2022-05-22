«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пэнтерз».

Ставка: итоговая победа «Тампа-Бэй» за 1.92.

«Тампа» одержала две победы в гостях, сделав полдела в этой серии. Сначала было 4:1, и это выглядело убедительно. Потом – 2:1, и решающую шайбу Никита Кучеров организовал за 3,8 секунды до конца третьего периода.

Защитник «Флориды» назвал Андрея Василевского «монстром в воротах».

И ещё важный момент. Если считать с шестого матча первого раунда с «Торонто», голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 128 из 134 бросков (процент сейвов 95,5%). Последние три матча Вася пропускал по одной шайбе (97,0%).



«Он — лучший игрок в лиге», — сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Абсолютно точно. Когда Вася в ударе, такую «Тампу» победить нельзя.



Что будет в матче, который пройдёт дома у «Лайтнинг»? Я бы снова поверил в то, что «Тампа» победит. Только теперь заложился бы на овертайм.



Я бы в этом матче взял кэф 1.92 на то, что «Тампа-Бэй» победит, пусть даже в дополнительное время».

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