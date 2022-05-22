«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пэнтерз».
Ставка: итоговая победа «Тампа-Бэй» за 1.92.
«Тампа» одержала две победы в гостях, сделав полдела в этой серии. Сначала было 4:1, и это выглядело убедительно. Потом – 2:1, и решающую шайбу Никита Кучеров организовал за 3,8 секунды до конца третьего периода.
Защитник «Флориды» назвал Андрея Василевского «монстром в воротах».
И ещё важный момент. Если считать с шестого матча первого раунда с «Торонто», голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 128 из 134 бросков (процент сейвов 95,5%). Последние три матча Вася пропускал по одной шайбе (97,0%).
«Он — лучший игрок в лиге», — сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Абсолютно точно. Когда Вася в ударе, такую «Тампу» победить нельзя.
Что будет в матче, который пройдёт дома у «Лайтнинг»? Я бы снова поверил в то, что «Тампа» победит. Только теперь заложился бы на овертайм.
Я бы в этом матче взял кэф 1.92 на то, что «Тампа-Бэй» победит, пусть даже в дополнительное время».
Капризов: хочу поскорее сходить в русскую баню.
Американский журналист: Кучеров становится лучшим во вселенной, когда хочет.
The Athletic: «Вашингтон» не станет мешать Овечкину в погоне за Гретцки.
- 22 мая 2022
-
12:50
-
12:00
-
11:27
-
11:10
-
10:20
-
09:30
-
08:40
-
07:50
-
07:00
- 21 мая 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 20 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00