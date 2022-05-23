США — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2022 по хоккею

23 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Чехия. Начало встречи — в 16:20 мск.

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Эксперты считают явным фаворитом подопечных Кари Ялонена. Поставить на победу сборной Чехии в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех сборной США доступен за 3.62. На ничью по итогам трёх периодов дают 4.85.



Аналитики полагают, что матч группового этапа ЧМ-2022 по хоккею США — Чехия окажется результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.69. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.69, гол на первой минуте идёт за 12.0.

Ставки на серию буллитов принимаются за 15.0, на гол в пустые ворота — за 3.00.

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Прогноз на матч США — Чехия с коэффициентом 2.46.

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