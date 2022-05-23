Австрия — Великобритания: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2022 по хоккею 23 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Австрия – Великобритания.



Ставка: Австрия не проиграет за 1.07.



«Предпоследний день группового турнира интересен тем, что сразу в обеих группах определятся лузеры нынешнего чемпионата. Те, кого спустят по служебной лестнице в международный хоккейный «пердив». И там, и здесь всё будет решаться в одном-единственном матче. И там, и здесь ничегошеньки не понятно от слова «совсем». Правда, в группе Б, о которой сейчас и идёт речь, ясности всё-таки немного больше.

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И связано это с тем, что у австрийской команды на три очка больше, чем у британской. Это не гарантирует австрийцам спасения в случае прямого поражения в основное время, но зато любой другой результат устраивает их, что называется, «по самую плешь».



Дальше начинаются тонкости. Главная из которых заключается в том, что если потомки Моцарта надумают играть на ничью в основное время, то наверняка проиграют – Фортуна не любит издевательств над собой любимой. И тут, конечно, весьма интересно, какой рисунок игры выберет сборная Австрии. У англичан вариантов нет: шашки наголо и вперед лавой. И чем меньше времени до конца, тем меньше оглядок на собственные ворота.



Иными словами, будет интересно. И у меня есть большое подозрение, что австрийская тактика сработает лучше британской. Соответственно, и мой прогноз будет хитро выкрученным и звучит так: сборная Австрии НЕ проиграет в основное время. Каким именно образом она не проиграет, не проиграет со счётом 0:0 или 10:10, тут я гадать не стану. Не проиграет, и всё. Потому что год назад англичане таким макаром уже спаслись, а снаряд два раза в одну воронку не падает», — сказал Лебедев.



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