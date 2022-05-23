Эксперты: Криштиану Роналду не доберётся до 150 голов в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду за свою карьеру забил уже 140 голов в Лиге чемпионов. Португалец семь раз за карьеру забивал 10 или больше голов за сезон в главном клубном турнире.
«Краснодар» думал о снятии с чемпионата России в марте.
Так что по его меркам до отметки в 150 голов осталось совсем немного. Но вот незадача: «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2021/2022 занял лишь шестое место в АПЛ, что даёт право сыграть только в Лиге Европы. А Роналду уже 37 лет.
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли португальцу добраться до отметки в 150 голов. Аналитики считают, что Роналду не сможет добраться до этой отсечки. Поставить на то, что планка в 150 мячей Криштиану не покорится, можно с коэффициентом 1.50. Сделать ставку на то, что у португальца всё же получится, можно за 2.40.
«МЮ» в новом сезоне возглавит Эрик тен Хаг, который ранее тренировал «Аякс». Сам Роналду не намерен менять клуб этим летом.
Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в «МЮ».
Роналду единственный из топ-5 бомбардиров АПЛ сыграл не более 30 матчей.
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