Эксперты: Криштиану Роналду не доберётся до 150 голов в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду за свою карьеру забил уже 140 голов в Лиге чемпионов. Португалец семь раз за карьеру забивал 10 или больше голов за сезон в главном клубном турнире.

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Так что по его меркам до отметки в 150 голов осталось совсем немного. Но вот незадача: «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2021/2022 занял лишь шестое место в АПЛ, что даёт право сыграть только в Лиге Европы. А Роналду уже 37 лет.



Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли португальцу добраться до отметки в 150 голов. Аналитики считают, что Роналду не сможет добраться до этой отсечки. Поставить на то, что планка в 150 мячей Криштиану не покорится, можно с коэффициентом 1.50. Сделать ставку на то, что у португальца всё же получится, можно за 2.40.



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