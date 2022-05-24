Канада — Франция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 24 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада – Франция.



Ставка: победа Канады с форой (-3) за 1.31.



«В кои-то веки канадцы проигрывали на чемпионатах мира по два матча кряду? Я-то как раз это помню, поскольку дедушка старый и ещё застал те времена, когда от Канады на чемпионаты мира приезжали студенческие команды. Которые все приличные сборные, а к таковым относились СССР, Чехословакия, Швеция и иногда Финляндия, драли таких канадцев в хвост и гриву.

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Но с появлением на чемпионатах мира НХЛовцев просто два поражения родоначальников на групповой стадии становится настоящим ЧП, а два поражения подряд давно перешло в разряд «очевидного-невероятного». Как сказал бы Виктор Черномырдин, «отродясь такого не было – и вот опять».



Впрочем, чётко прослеживается тенденция, согласно которой канадцы проводят групповые этапы, мягко говоря, не перенапрягаясь. Их можно понять, после того как они выиграли чемпионат мира, выйдя в плей-офф с божьей помощью год назад, рвения в групповом турнире у них явно не прибавилось.

Сейчас положение у канадцев куда лучше: они ни от кого не зависят, как зависели год назад от немцев и латышей, они играют последний матч с командой Франции, которая все свои задачи на этом турнире решила. Наконец, им достаточно всего одного очка, чтобы выйти с плей-офф с четвёртого места, а три очка могут подарить и третье, и даже второе. В общем, волноваться не нужно.



Как-нибудь французов они в последнем матче группового турнира заломают, чтобы после этого уже начать играть в хоккей по-настоящему. Конечно, галлы тоже будут выпрыгивать из штанов в желании повторить датский подвиг, но потенциал у французов совсем не тот, что у датчан. Стало быть, канадцы одержат победу в основное время, достаточно спокойную и размеренную, победив с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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