Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия – Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею

Германия – Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Германия — Чехия.

Ставка: победа Германии в матче за 2.85.

«Германия — Чехия. Меня удивляет, что немцев так низко оценивают. Их победа даже в дополнительное время предлагается за 2,85. Это надо брать.

Немцы здесь выглядят очень хорошо. У них в составе есть топовый защитник. Немцы на прошлом чемпионате мира дошли до полуфинала, а чехи сейчас не та грозная сила, которой стоит бояться», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.

Американский журналист Йохе заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.

Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.60.

Яромир Ягр попал в автомобильную аварию с трамваем (ФОТО).

Тарасенко ворвался в топ-3 бомбардиров в истории «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022