Германия – Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Германия — Чехия.



Ставка: победа Германии в матче за 2.85.



«Германия — Чехия. Меня удивляет, что немцев так низко оценивают. Их победа даже в дополнительное время предлагается за 2,85. Это надо брать.

Немцы здесь выглядят очень хорошо. У них в составе есть топовый защитник. Немцы на прошлом чемпионате мира дошли до полуфинала, а чехи сейчас не та грозная сила, которой стоит бояться», — сказал Лысенков.



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