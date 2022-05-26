Германия – Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Германия — Чехия.
Ставка: победа Германии в матче за 2.85.
«Германия — Чехия. Меня удивляет, что немцев так низко оценивают. Их победа даже в дополнительное время предлагается за 2,85. Это надо брать.
Немцы здесь выглядят очень хорошо. У них в составе есть топовый защитник. Немцы на прошлом чемпионате мира дошли до полуфинала, а чехи сейчас не та грозная сила, которой стоит бояться», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.
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