«Слуцк» — «Гомель»: прогноз Николая Ходасевича на игру чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, ведущий YouTube-канала о белорусском футболе, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 10-го тура Высшей лиги Беларуси «Слуцк» – «Гомель».



Ставка: победа «Слуцка» за 3.34.



«Гомель» – обладатель Кубка Беларуси! В финальном матче команда Владимира Невинского на минском стадионе «Динамо» немного курьёзно переиграла БАТЭ.

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Гомельчане уступали в счёте после первого тайма 0:1, но затем защитник борисовчан Бордачёв срезал мяч в свои ворота, а голкипер Кудравец под проливным дождём не сумел зафиксировать мяч в руках – он предательски залетел в сетку. К обоим голам причастен напрямую ветеран клуба с берегов Сожа Сергей Матвейчик.



Почему на финал Кубка важно обратить внимание? Это сильные эмоции, которые гомельчане оставили в Минске несколько дней назад. И этих эмоций может не хватить на предстоящий матч в чемпионате.



К тому же «Слуцк» – очень непростой оппонент. Серия без поражений составляет 4 матча, лишь одно поражение после 9 туров чемпионата. В прошлые выходные парни Александра Бразевича из-за финала Кубка Беларуси не играли, а значит, будут максимально свежими и готовыми функционально. Все факторы подталкивают забрать чистую победу хозяев», — сказал Ходасевич.

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