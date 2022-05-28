Эксперты оценили шансы «Химок» отыграться у «СКА-Хабаровск» и остаться в РПЛ

28 мая состоится ответный переходный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 6.59 на финалы ЛЧ и Кубка России.

В первом матче представитель ФНЛ на своём поле одержал победу со счётом 1:0.

Шансы «Химок» на победу в ответной игре принимаются с коэффициентом 1.70. Успех «СКА-Хабаровска» доступен за 5.70. Ставки на ничью идут за 3.82.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.

Гол «Химок» оценивается коэффициентом 1.19. Если забьют футболисты «СКА-Хабаровск», сыграет коэффициент 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Если «Химки» сохранят место в РПЛ, зайдёт коэффициент 2.20. Если в элитный дивизион выйдут хабаровчане, сыграет коэффициент 1.75.

Где покажут матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» в прямом эфире.

Прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.05.

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