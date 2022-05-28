Эксперты оценили шансы «Химок» отыграться у «СКА-Хабаровск» и остаться в РПЛ

28 мая состоится ответный переходный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 6.59 на финалы ЛЧ и Кубка России.
В первом матче представитель ФНЛ на своём поле одержал победу со счётом 1:0.
Шансы «Химок» на победу в ответной игре принимаются с коэффициентом 1.70. Успех «СКА-Хабаровска» доступен за 5.70. Ставки на ничью идут за 3.82.
Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.
Гол «Химок» оценивается коэффициентом 1.19. Если забьют футболисты «СКА-Хабаровск», сыграет коэффициент 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.
Если «Химки» сохранят место в РПЛ, зайдёт коэффициент 2.20. Если в элитный дивизион выйдут хабаровчане, сыграет коэффициент 1.75.
Где покажут матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» в прямом эфире.
Прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.05.
«Динамо» обратилось к болельщикам перед финалом Кубка России со «Спартаком».
- 28 мая 2022
-
06:00
-
05:00
-
01:06
- 27 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 мая 2022
-
23:26
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:32
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 мая 2022
-
20:00
-
19:09
-
19:00
-
18:00