Канада — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч полуфинала ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Канада — Чехия.

Ставка: победа Чехии в основное время за 2.76.

«Из-за отсутствия сборной России даже четвертьфиналы на чемпионате мира были скучноватыми. И если бы не канадцы со шведами, то была бы и вовсе тоска зелёная.

Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч Финляндия — США.

Шведы, конечно, сами во всём виноваты. Они уже давно стали главными специалистами по, пардон, просёру всех полимеров в выигранных матчах. И только подтвердили это почётное звание. А Канада… Ну, что Канада? Это – Канада. На нынешнем чемпионате она чудила и дурковала не только семь матчей группового турнира, но и минут этак 50 четвертьфинала. Потом шведы с криками «Хватай мешки, вокзал поехал» бросили играть, а канадцы, наоборот, заиграли. Вот и получилось, что четвертьфинальный прогноз автора этих строк сработал на все 100.



Теперь полуфинал, и у родоначальников не менее интересный соперник – сборная Чехии. Что-то я сильно сомневаюсь, что канадцы вдруг изменят себе и весь матч проведут как по нотам. Конечно, они будут поначалу чудить, а значит, станут пропускать.

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А дальше всё зависит от того, сколько чехи успеют забить и как выдержат финальный штурм канадцев. Шведы, как мы помним, в четвертьфинале забили три, потом столько же пропустили, а потом, уже в овертайме, получили «на посошок» четвёртую. Нечто подобное по сценарию мы вполне можем увидеть и в полуфинальном матче с участием родоначальников. Но здесь я вижу уже другой итоговый результат – прямо противоположный четвертьфинальному.



То есть чехи могут забить даже меньше, чем шведы. Но окажутся более подготовленными к финальному навалу канадцев. Концовка, безусловно, получится душераздирающей, но, как мне кажется, чехи должны устоять. И последняя шайба вполне может прилететь не к соперникам «кленовых», а как раз в их ворота, причём пустые.



Итак, победа сборной Чехии в основное время с преимуществом либо совсем минимальным, либо в две шайбы. При этом тотал вряд ли будет выше 6.5 шайбы. А сам матч вновь будет не слишком интересным».

Экспресс с коэффициентом 11.66 на полуфиналы ЧМ-2022.

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