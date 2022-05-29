Победа «Реала» над «Ливерпулем» со счётом 1:0 шла с коэффициентом 13.0

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече подопечные Карло Анчелотти в Сен-Дени обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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На исходе часа игры единственный гол забил Винисиус Жуниор, результативной передачей отметился Федерико Вальверде.

Букмекеры считали испанский клуб аутсайдером. Ставки на победу «Реала» в основное время принимались с коэффициентом 3.75: с 1000 рублей можно было выиграть 3750 рублей. При этом победа «Ливерпуля» шла за 2.05, а ничья — за 3.67.

Победа «Реала» с учётом дополнительного времени и серии пенальти оценивалась в 2.75, а победа «Реала» всухую — в 8.00. На точный счёт 1:0 в пользу мадридцев давали 13.0.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.20, «обе забьют — нет» — за 2.30.

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