Финляндия — Канада: фрибет 2000 рублей к финальному матчу ЧМ-2022 по хоккею
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Сегодня, 29 мая, пройдёт финальный матч хоккейного ЧМ-2022 Финляндия — Канада. Начало — в 20:20 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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