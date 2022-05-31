Шотландия — Украина: когда матч отбора на ЧМ-2022, время начала, ставки и коэффициенты

1 июня состоится полуфинальный матч отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре между сборными Шотландии и Украины. Начало игры — в 21:45 мск.



Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.



Встреча пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Шотландцы не проигрывают на своём поле в квалификации к чемпионатам мира с 2013 года.



Шансы шотландцев на победу выражены коэффициентом 2.41. Успех украинцев идёт за 3.62. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.27.



Эксперты убеждены, что матч Шотландия — Украина не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59.



Если забьют футболисты сборной Шотландии, сыграет коэффициент 1.35. Гол Украины идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Сунесс: хочу, чтобы сборная Украины выиграла чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер сборной Украины: товарищеский матч с Россией невозможен.



Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.