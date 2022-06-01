Шотландия — Украина: букмекеры оценили шансы команд в квалификации ЧМ-2022

1 июня состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Шотландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.22.
Букмекеры считают, что матч Шотландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.
Итоговый успех шотландцев идёт за 1.68, проход сборной Украины — за 2.32.
Тренер сборной Украины назвал матч с Шотландией главным в карьере.
Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.
Главный тренер сборной Украины: товарищеский матч с Россией невозможен.
Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.
Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.
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