Шотландия — Украина: смотреть онлайн стыковой матч ЧМ-2022, прямой эфир, ставки и прогнозы

1 июня состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Шотландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск.



Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.22.



Букмекеры считают, что матч Шотландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.



Итоговый успех шотландцев идёт за 1.68, проход сборной Украины — за 2.32.

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Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.

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