Шотландия — Украина: где покажут матч квалификации ЧМ-2022

1 июня в шотландском Глазго пройдёт полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Шотландия — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Константин Генич дал прогноз на матч Шотландия — Украина.



Игра не будет показана на территории России. Посмотреть матч Шотландия — Украина можно будет на украинском канале «Футбол 1», также игру покажет Sky Sports Main Event.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу шотландцев предлагается с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.22.



Букмекеры считают, что матч Шотландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.



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Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.



Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.60, на гол в каждом тайме — за 2.05.



Итоговый успех шотландцев идёт за 1.68, проход сборной Украины — за 2.32.

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