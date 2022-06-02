Шотландия — Украина: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Украины обыграла Шотландию в отборе ЧМ-2022 со счётом 3:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Робертсон: сборная Шотландии ничего не могла сделать с Украиной.

Подопечные Александра Петракова открыли счёт в игре на 33-й минуте — отличился Андрей Ярмоленко. В дебюте второго тайма Роман Яремчук удвоил преимущество гостей.



На 79-й минуте сетку ворот соперника поразил Каллум Макгрегор. В компенсированное ко второму тайме времени Артём Довбик забил третий гол украинцев.

Сборная Шотландии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Украина вышла в финал стыкового мини-турнира, где сразится с командой Уэльса.

Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу над Шотландией.

Тренер сборной Шотландии признал, что Украина играла лучше.

Сборная Украины забила три гола впервые за 14 матчей.

Месси выиграл второй трофей за 13 месяцев со сборной Аргентины.