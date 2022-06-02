Уэльс — Украина: когда играют, дата матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинале европейской квалификации ЧМ-2022 со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Уэльс и попасть на ЧМ-2022.
Сборная Шотландии лишилась шансов попасть на чемпионат мира в Катаре. Украина сыграет в решающей встрече с Уэльсом.
Матч состоится в Уэльсе 5 июня, начало запланировано на 19:00 мск. Победитель встречи попадёт на ЧМ-2022.
Сборная Уэльса в полуфинале квалификации обыграла команду Австрии со счётом 2:1. Игра прошла в Кардиффе 24 марта, в составе валлийцев дубль оформил Гарет Бэйл.
Ранее сборные Уэльса и Украины встречались один раз. В марте 2016 года Украина победила в товарищеском матче со счётом 1:0 благодаря голу Андрея Ярмоленко. Результативной передачей отметился Руслан Ротань.
Зеленский обратился к сборной Украины после победы над Шотландией.
Сборная Украины забила три гола впервые за 14 матчей.
Зинченко обратился к партнёрам по сборной Украины перед игрой с Уэльсом.
Робертсон: сборная Шотландии ничего не смогла сделать с украинцами.
Тренер сборной Шотландии признал заслуженность победы Украины.
- 2 июня 2022
-
01:37
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:32
-
22:50
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
02:05
- 31 мая 2022
-
23:00
-
21:20
-
20:00
-
19:00
-
18:00