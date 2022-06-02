Уэльс — Украина: когда играют, дата матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинале европейской квалификации ЧМ-2022 со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Уэльс и попасть на ЧМ-2022.

Сборная Шотландии лишилась шансов попасть на чемпионат мира в Катаре. Украина сыграет в решающей встрече с Уэльсом.

Матч состоится в Уэльсе 5 июня, начало запланировано на 19:00 мск. Победитель встречи попадёт на ЧМ-2022.

Сборная Уэльса в полуфинале квалификации обыграла команду Австрии со счётом 2:1. Игра прошла в Кардиффе 24 марта, в составе валлийцев дубль оформил Гарет Бэйл.

Ранее сборные Уэльса и Украины встречались один раз. В марте 2016 года Украина победила в товарищеском матче со счётом 1:0 благодаря голу Андрея Ярмоленко. Результативной передачей отметился Руслан Ротань.

Зеленский обратился к сборной Украины после победы над Шотландией.

Сборная Украины забила три гола впервые за 14 матчей.

Зинченко обратился к партнёрам по сборной Украины перед игрой с Уэльсом.

Робертсон: сборная Шотландии ничего не смогла сделать с украинцами.

Тренер сборной Шотландии признал заслуженность победы Украины.