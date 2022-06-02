Сербия — Норвегия: прогноз Егора Титова на встречу Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сербия – Норвегия в первом туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Сербии за 2.09.
«Сербы пробрались на чемпионат мира даже без стыков — обыграли в решающем матче Португалию на её поле. И сейчас Сербия на подъёме.
Марина Грановская покинет «Челси» вслед за Романом Абрамовичем.
Она весь отбор играла здорово, но эта важнейшая победа в Лиссабоне вдохнула массу эмоций, которыми футболисты ещё долгое время будут питаться. Для таких сборных очень важна психология. Когда команда объединена, у неё есть цели, задачи, то она может обыграть практически любого.
Домашний матч для сербов, сумасшедшая атмосфера будет в Белграде. Для меня Сербия — явный фаворит. Норвегия, несмотря на наличие Холанда в составе, пока ещё не стала большой сборной в Европе. Состав неплохой, но не хватает качественных футболистов в обороне, и надо всей команде подрасти, сыграться.
Понятно, что долгие годы команда будет строиться вокруг Холанда, но, может быть, в следующем отборе мы увидим сильных норвежцев. Пока они очень нестабильны», — сказал Титов.
Сербия — Норвегия: когда начало, где покажут.
Прогноз на матч Сербия — Норвегия с коэффициентом 2.25.
Защитник сборной Украины Миколенко: без нервов у нас никак.
- 2 июня 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:02
-
10:37
-
10:00
-
08:30
-
06:15
-
06:00
-
05:00
-
01:37
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:32
-
22:50
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00