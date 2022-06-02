Сербия — Норвегия: прогноз Егора Титова на встречу Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сербия – Норвегия в первом туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Сербии за 2.09.



«Сербы пробрались на чемпионат мира даже без стыков — обыграли в решающем матче Португалию на её поле. И сейчас Сербия на подъёме.

Марина Грановская покинет «Челси» вслед за Романом Абрамовичем.

Она весь отбор играла здорово, но эта важнейшая победа в Лиссабоне вдохнула массу эмоций, которыми футболисты ещё долгое время будут питаться. Для таких сборных очень важна психология. Когда команда объединена, у неё есть цели, задачи, то она может обыграть практически любого.



Домашний матч для сербов, сумасшедшая атмосфера будет в Белграде. Для меня Сербия — явный фаворит. Норвегия, несмотря на наличие Холанда в составе, пока ещё не стала большой сборной в Европе. Состав неплохой, но не хватает качественных футболистов в обороне, и надо всей команде подрасти, сыграться.

Понятно, что долгие годы команда будет строиться вокруг Холанда, но, может быть, в следующем отборе мы увидим сильных норвежцев. Пока они очень нестабильны», — сказал Титов.

Сербия — Норвегия: когда начало, где покажут.

Прогноз на матч Сербия — Норвегия с коэффициентом 2.25.

Защитник сборной Украины Миколенко: без нервов у нас никак.

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона.