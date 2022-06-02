Сербия – Норвегия: ставка Константина Генича на матч 1-го тура Лиги наций 2 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия – Норвегия в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2 за 1.70.
«Ещё один любопытный матч в Лиге B. В четвёртой группе собрались Сербия, Швеция, Норвегия и Словения. В Белграде сыграют сербы и норвежцы.
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Сербы дома показывают хороший футбол. Они забивают как минимум два мяча в 12 из последних 15 домашних матчей. У норвежцев же крутая группа атаки во главе с Эрлингом Холандом. Есть и Эдегор, и Кинг, и Эльюнусси, которые могут доставить сборной Сербии немало проблем.
Сербов не поймёшь — как они сыграют. Команда непредсказуемая, при этом с классным подбором игроков. Не всегда сербы играют стабильно. У сербов несколько лет назад сменился тренер: теперь командой руководит Драган Стойкович. Чуть больше организации стало.
Но вряд ли это помешает сербам сыграть в результативный футбол. Сербы много забивают в домашних матчах, но от Норвегии могут и пропустить. Раз уж статистика подталкивает, мой прогноз — тотал больше 2 мячей с расходом за 1.70. Если вы посмелее, то можно сыграть больше 2.5 мяча за 2.30», — сказал Генич.
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