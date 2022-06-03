Уэльс — Украина: какой канал покажет матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова оказалась сильнее в Глазго со счётом 3:1.
Уткин оценил шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2022.
В решающей встрече Украина сойдётся со сборной Уэльса, которая в марте в полуфинале оказалась сильнее Австрии. Встреча состоится 5 июня, стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.
Игра не будет показана в прямом эфире на территории России. Встречу Уэльс — Украина покажет украинский телеканал «Футбол 1».
Букмекеры считают небольшим фаворитом встречи сборную Уэльса. Поставить на победу подопечных Роберта Пейджа можно с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности.
Шансы сборной Украины оценены в 2.95 (33%). Ничья в основное время идёт за 3.17 (31%).
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