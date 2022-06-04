Сборная Украины считается фаворитом решающей игры с Уэльсом

5 июня в Кардиффе состоится финальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина. Начало игры — в 19:00 мск.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Эксперты отдают подопечным Александра Петракова минимальное предпочтение. Поставить на победу сборной Уэльса предлагается с коэффициентом 2.88, а победа сборной Украины оценена в 2.73. Заключить пари на ничью по итогам основного времени можно за 3.13.
Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.58.
Если за 90 минут сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 2.01. Поставить на то, что как минимум одной из команд не удастся забить, можно за 1.80.
Выход Уэльса на ЧМ-2022 доступен за 2.00, итоговый успех Украины — за 1.95.
Сайт УЕФА: завтра сборную Украины поддержат по всему миру.
Почему сборная Украины не отдаст путёвку на ЧМ-2022.
«Это не Евровидение». Бывший игрок сборной Уэльса призвал не щадить Украину.
Зинченко обратился к сборной Украины после победы над Шотландией.
Виталий Кличко высказался о победе Украины над Шотландией.
Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.
- 4 июня 2022
-
21:24
-
21:00
-
20:35
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:44
-
05:00
-
03:00
-
00:27
- 3 июня 2022
-
21:33
-
21:22
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00