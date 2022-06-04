Сборная Украины считается фаворитом решающей игры с Уэльсом

5 июня в Кардиффе состоится финальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина. Начало игры — в 19:00 мск.

Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.

Эксперты отдают подопечным Александра Петракова минимальное предпочтение. Поставить на победу сборной Уэльса предлагается с коэффициентом 2.88, а победа сборной Украины оценена в 2.73. Заключить пари на ничью по итогам основного времени можно за 3.13.

Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.58.

Если за 90 минут сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 2.01. Поставить на то, что как минимум одной из команд не удастся забить, можно за 1.80.

Выход Уэльса на ЧМ-2022 доступен за 2.00, итоговый успех Украины — за 1.95.

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