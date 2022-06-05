Италия — Германия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Италии и Германии сыграли вничью в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:1. Игр прошла на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия).
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В первом тайме зрители голов не увидели. На 70-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, результативной передачей отметился Вильфред Ньонто. Через три минуты Йозуа Киммих провёл ответный мяч. В оставшееся время счёт не изменился.
Сборная Италии в шести последних матчах одержала лишь одну победу — над Турцией в товарищеском матче (3:2).
Сборные Италии и Германии выступают в третьей группе Лиги А вместе с Венгрией и Англией. Эти команды также сыграли между собой в первом туре. Венгры оказались сильнее в Будапеште со счётом 1:0.
Экс-тренер «Спартака» Лунин уверен, что Бакаев покинул клуб не из-за денег.
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Сборная Англии проиграла Венгрии впервые за 60 лет.
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