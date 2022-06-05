Италия — Германия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Италии и Германии сыграли вничью в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:1. Игр прошла на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия).

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В первом тайме зрители голов не увидели. На 70-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини, результативной передачей отметился Вильфред Ньонто. Через три минуты Йозуа Киммих провёл ответный мяч. В оставшееся время счёт не изменился.

Сборная Италии в шести последних матчах одержала лишь одну победу — над Турцией в товарищеском матче (3:2).

Сборные Италии и Германии выступают в третьей группе Лиги А вместе с Венгрией и Англией. Эти команды также сыграли между собой в первом туре. Венгры оказались сильнее в Будапеште со счётом 1:0.

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