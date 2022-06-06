Австрия — Дания: букмекеры назвали шансы Рангника выиграть второй матч после ухода из «МЮ»

6 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Австрия — Дания. Начало игры — в 21:45 мск.

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Это будет второй матч сборной Австрии под руководством бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. В первой встрече австрийцы разгромили Хорватию со счётом 3:0.

Эксперты склоняются к победе скандинавов. Заключить пари на датчан предлагается с коэффициентом 2.47. Успех сборной Австрии доступен за 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.36.



Аналитики полагают, что матч Австрия — Дания не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол в исполнении сборной Дании идёт с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.83.

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