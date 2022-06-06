Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана обыграть Словакию в Лиге наций УЕФА

6 июня состоится матч второго тура Лиги наций УЕФА Словакия – Казахстан. Начало игры намечено на 21:45 мск.
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Аналитики отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу словаков предлагается с коэффициентом 1.32. На победу сборной Казахстана принимают ставки за 12.0: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 12 тыс. рублей. Поставить на ничью можно за 5.60.
По мнению экспертов, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.92, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97.
На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.08, тогда как гол казахстанцев оценивается в 2.34. Ставка «обе команды забьют» идёт с коэффициентом 2.59.
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