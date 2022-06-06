Аргентина — Эстония: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Месси

Сборная Аргентины крупно обыграла Эстонию в товарищеском матче. Игра состоялась на стадионе «Эль-Садар» в испанском городе Памплона. Итоговый счёт — 5:0 в пользу «альбиселесте».

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Все пять голов на счету форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Два мяча он забил в первом тайме (один — с пенальти), ещё три раза аргентинец отличился после перерыва. Месси провёл на поле все 90 минут.

Результативные передачи на свой счёт записали Алехандро Гомес и Науэль Молина.

Сборная Аргентины одержала пять побед в шести последних матчах. Подопечные Лионеля Скалони не смогли обыграть лишь команду Эквадора 30 марта.

Месси впервые оформил пента-трик за сборную Аргентины.

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