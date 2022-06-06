Португалия — Швейцария: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Роналду

Сборная Португалии разгромила Швейцарию во втором туре Лиги наций. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Итоговый счёт — 4:0.

Роналду забил за сборную Португалии впервые за шесть матчей.

На 15-й минуте Вильям Карвалью открыл счёт. Через 20 минут Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев поля с передачи Диогу Жоты.



На 39-й минуте Роналду оформил дубль. В середине второго тайма отличился Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.

Сборная Португалии лидирует во второй группе Лиги А вместе с командой Чехии, они набрали по четыре очка.

В активе сборной Испании два балла. Команда Швейцарии замыкает турнирную таблицу с нулём очков.

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