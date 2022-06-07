Словакия — Казахстан: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Казахстана обыграла команду Словакии в выездном матче второго тура Лиги наций УЕФА.

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Встреча прошла на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия). Итоговый счёт — 1:0 в пользу подопечных Магомеда Адиева.



На исходе получаса игры отличился полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, результативной передачей отметился полузащитник Эльхан Астанов.

Сборная Казахстана одержала вторую победу на старте Лиги наций. Она занимает первое место в турнирной таблице третьей группы Лиги С с шестью очками.

Сборная Словакии располагается на второй позиции с тремя баллами. Команды Беларуси и Азербайджане имеют в активе по одному очку.

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