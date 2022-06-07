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Италия — Венгрия: ставки и прогнозы на матч Лиги наций 7 июня, прямой эфир

Италия — Венгрия: ставки и прогнозы на матч Лиги наций 7 июня, прямой эфир
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7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Италия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

В шести последних матчах сборная Италии одержала лишь одну победу.

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Роберто Манчини: поставить на сборную Италии предлагается с коэффициентом 1.41. Успех венгров оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Аналитики не уверены, что матч Италия — Венгрия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол в исполнении сборной Венгрии идёт за 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

Егор Титов дал прогноз на матч Германия — Англия.

Левандовски обвинил «Баварию» в отсутствии уважения.

Ловчев призвал Федуна трезво смотреть на игру «Спартака».

Почему сборную Италии ждут большие проблемы в матче с Венгрией.

Федун: было ясно, что в таких условиях «Спартак» не станет чемпионом.

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