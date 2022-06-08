Шотландия – Армения: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Шотландия – Армения в 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: Армения забьёт за 2.14.
«Довольно интересная игра. Шотландцы не сумели попасть на чемпионат мира. Армения — команда не очень ровная и нестабильная по своим результатам, но вроде бы в Лиге наций стартовали нормально, можно попробовать это развить, тем более что во главе армянской сборной стоит достаточно неплохой испанский тренер.
Я думаю, что армянам совершенно точно не надо бояться шотландцев. Мне кажется, надо ехать и играть там смело. Что получится — игра покажет. Мне кажется, что у армянской сборной есть шанс забить. Поэтому выберу ставку — индивидуальный тотал Армении больше (0,5) мяча, то есть Армения забьет. Коэффициент — 2,14. Когда такой коэффициент на эту ставку, то можно ставить и на сборную Сан-Марино. Всякое бывает — стандарт, пенальти. Во-вторых, на мой взгляд, у Армении есть игра впереди даже против Шотландии», — сказал Андронов.
Прогноз на матч Шотландия — Армения с коэффициентом 3.00.
Экспресс с коэффициентом 11.44 на Лигу наций.
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