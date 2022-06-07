Шотландия — Армения. Эдуард Сперцян и Ко исчерпали лимит на сенсации

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Армения. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. На победу сборной Армении принимают ставки за 9.20. Поставить на ничью можно за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Шотландия — Армения 8 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.75, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.08. На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.13, тогда как гол сборной Армении оценивается в 2.13. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.46.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Армения (08.06.2022)

Сборная Шотландии находится не в лучшем психологическом состоянии после обидного поражения от национальной команды Украины в стыковом матче отбора ЧМ-2022 (1:3). Шотландцы были уверены, что пройдут соперника и сыграют с Уэльсом за выход на мировое первенство в Катаре.

Шапкозакидательских настроений в рядах «тартановой армии» не было, но расклад сил перед матчем был в пользу подопечных Стива Кларка. Теперь же приходится констатировать, что игра сразу пошла не по плану тренерского штаба шотландцев. Они надеялись взять мяч под контроль и создавать давление на соперника.



Однако довольно быстро сами оказалась в роли защищающейся команды. Украинцы быстро передвигали мяч в центре поля, легко выходя из-под прессинга сборной Шотландии. Из-за этого в обороне у хозяев возникали дыры, что и привело к трём пропущенным мячам.

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На то, чтобы переживать из-за потери реального шанса поехать на чемпионат мира — 2022, у «тартановой армии» нет времени. Игры идут в режиме нон-стоп, поэтому предстоит быстро переключиться на Лигу наций. Тем более что в этом соревновании она выступает достаточно удачно. В дебютном розыгрыше Лиги наций оказались в Лиге С, но сумели в соперничестве с Израилем и Албанией добиться повышения в классе.

В минувшем сезоне Шотландия приняла участие уже в играх Лиги В. Жеребьёвка определила в группу достаточно сильных оппонентов в лице Чехии, Словакии и Израиля. Пройти в элитный дивизион команда под управлением Стива Кларка не сумела. По итогам шести туров в их активе набралось десять очков, на два балла меньше, чем у победителей группы – чехов.



За два тура до завершения группового этапа шотландцы претендовали на первое место, но неожиданно проиграли Израилю и Словакии с одинаковым счётом 0:1. Стоит отметить, что пока «тартановая армия» остаётся непобедимой на своём поле: четыре победы и один ничейный исход. Однако сильно на результат это не влияет.



Национальная команда Армении начала новый цикл Лиги наций без своего лидера Генриха Мхитаряна. Ветеран сообщил весной 2022 года, что завершает выступления за сборную и открывает дорогу молодым игрокам. Решение атакующего полузащитника «Ромы» стало поводом для наставника армян Хоакина Капарроса затеять перестройку состава.

При наличии в составе Мхитаряна сборная предпочитала тягучий позиционный футбол, в котором наиболее полно могли раскрыться главные качества Генриха: отменный обостряющий пас и великолепное видение поля. В первой игре с Ирландией (1:0) перед болельщиками предстала совершенно иная команда.

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В центре поля заработал треугольник Сперцян – Григорян – Байрамян. Хавбеки выполнили огромный объём работы в плане прессинга, а футболист «Краснодара» стал автором единственного забитого мяча. Подобрал мяч в центре поля, дошёл до штрафной площади и дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. Получилось хорошо.

После разящего удара одного из лучших футболистов чемпионата России армянские игроки плотно сели к своим воротам. Они выстроили неприступный оборонительный редут, оберегая минимальное преимущество. Благодаря этому подопечным Капарроса удалось довести встречу до победы и записать в свой актив три очка.



В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная Армении выступала в дивизионе С. Ей удалось опередить Грузию, Северную Ирландию и Эстонию. За счёт трёх побед и двух ничейных исходов обошли конкурентов и заняли первое место. Лучшим бомбардиром стал Тигран Барсегян. Нападающий братиславского «Слована» забил один гол и раздал партнёрам четыре голевые передачи.



По наиболее вероятному сценарию сборная Шотландии пойдёт вперёд большими силами. Ей необходимо реабилитироваться в глазах преданных поклонников за фиаско в матче с Украиной. В составе достаточно быстрых игроков, способных поддерживать высокий темп и атаковать на протяжении всей игры. Тем не менее армяне крайне опасны на контратаках и могут подловить на ошибке.

Сборная Шотландии до поражения от Украины не проигрывала на домашней арене с ноября 2019-го, тогда уступили бельгийцам 0:4. Команда Армении же не может завершить безвыигрышную выездную серию, которая достигла отметки в семь матчей (четыре поражения и три ничьих). Три из четырёх поражений гости потерпели с разницей в два и более мячей.



При таких раскладах, на наш взгляд, перспективно смотрится ставка «победа Шотландии с форой (-1.5)», на которую предлагают достаточно выгодный коэффициент 2.13. Стоит поразмыслить над этим вариантом. Всё-таки шотландцы будут покрепче ирландцев, да и мотивации им сейчас не занимать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Шотландия — Армения 8 июня 2022 года

Сборная Армении уже заработала три очка и единолично возглавляет турнирную таблицу. Пока соперники переживают неудачи отборочного цикла к ЧМ, у подопечных Хоакина Капарроса есть шанс увеличить отрыв от конкурентов. Тем не менее шотландцы — достаточно опытный и боевой коллектив, который сумеет забыть о горечи от неудачи и выиграть важный матч. Состав по именам выглядит гораздо сильнее. Ждём победы хозяев минимум в два мяча.



Ставка: победа Шотландии с форой (-1.5) за 2.13.

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