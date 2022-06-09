Швеция — Сербия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

9 июня в Стокгольме состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Швеция — Сербия. Начало – в 21:45 мск.

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Букмекеры отдают небольшое преимущество скандинавам: поставить на победу сборной Швеции предлагается с коэффициентом 2.54. Успех сербов оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.28.

Аналитики сомневаются, что матч Швеция — Сербия окажется результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.27.

Если забьют футболисты сборной Швеции, сыграет коэффициент 1.40. Гол в исполнении команды Сербии идёт с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.92.

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