Букмекеры оценили шансы сборной Грузии одержать третью победу подряд в Лиге наций

9 июня в Скопье состоится матч третьего тура Лиги наций Северная Македония – Грузия. Начало игры – в 21:45 мск.

Почему сборная Грузии не проиграет македонцам.

Шансы хозяев оцениваются чуть выше: поставить на победу сборной Северной Македонии предлагается с коэффициентом 2.30. Успех сборной Грузии оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.



При этом аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.56.

На гол Северной Македонии можно поставить за 1.35, тогда как на гол Грузии дают коэффициент 1.56. Ставка «обе команды забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.11.

Гол в первые 15 минут идёт за 3.65, победа Северной Македонии с разницей в один мяч — за 3.60.

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