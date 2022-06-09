Ирландия — Украина: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Украины обыграла команду Ирландии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия).
Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.
Единственный мяч был забит в дебюте второго тайма. На 47-й минуте Виктор Цыганков выполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч миновал всех игроков и влетел в сетку ворот.
В дальнейшем команды обменялись попаданиями в каркас ворот, но счёт не изменился.
Сборная Ирландии потерпела второе поражение на старте Лиги наций УЕФА, в первом туре она уступила Армении (0:1). Украины пропустила первый тур из-за участия в стыках за попадание на ЧМ-2022.
Вместе с Ирландией и Украиной в первой группе Лиги В выступают национальные команды Армении и Шотландии.
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