Ирландия — Украина: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Украины обыграла команду Ирландии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия).

Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.

Единственный мяч был забит в дебюте второго тайма. На 47-й минуте Виктор Цыганков выполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч миновал всех игроков и влетел в сетку ворот.

В дальнейшем команды обменялись попаданиями в каркас ворот, но счёт не изменился.

Сборная Ирландии потерпела второе поражение на старте Лиги наций УЕФА, в первом туре она уступила Армении (0:1). Украины пропустила первый тур из-за участия в стыках за попадание на ЧМ-2022.

Вместе с Ирландией и Украиной в первой группе Лиги В выступают национальные команды Армении и Шотландии.

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