Уэльс — Нидерланды: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Нидерландов вырвала победу над Уэльсом во втором туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Итоговый счёт — 2:1 в пользу оранжевых.
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В дебюте второго тайма отличился Тён Копмейнерс, голевой пас выполнил Йерди Схаутен. На 92-й минуте Рис Норрингтон-Дэвис провёл ответный гол с передачи Коннора Робертса.
Ещё через две минуты Ваут Вегорст принёс сборной Нидерландов победу. Результативную передачу выполнил Тирелл Маласиа.
Сборная Нидерландов набрала шесть очков в двух турах Лиги наций УЕФА. Сборная Уэльса потерпела второе поражение в двух матчах турнира.
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