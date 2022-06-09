Уэльс — Нидерланды: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Нидерландов вырвала победу над Уэльсом во втором туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Итоговый счёт — 2:1 в пользу оранжевых.

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В дебюте второго тайма отличился Тён Копмейнерс, голевой пас выполнил Йерди Схаутен. На 92-й минуте Рис Норрингтон-Дэвис провёл ответный гол с передачи Коннора Робертса.

Ещё через две минуты Ваут Вегорст принёс сборной Нидерландов победу. Результативную передачу выполнил Тирелл Маласиа.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков в двух турах Лиги наций УЕФА. Сборная Уэльса потерпела второе поражение в двух матчах турнира.

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