Швейцария — Испания: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Испании на выезде обыграла Швейцарию в третьем туре Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария).

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Итоговый счёт — 1:0. Единственный мяч состоялся на 13-й минуте. Победный гол забил Пабло Сарабия, результативную передачу отдал Маркос Льоренте.

На протяжении всей встречи сборная Испании имела внушительное территориальное преимущество. Швейцария за 90 минут нанесла четыре удара, лишь один из которых пришёлся в створ ворот.

Сборная Швейцарии потерпела третье поражение в трёх турах Лиги наций УЕФА. Сборная Испании набрала пять очков.

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