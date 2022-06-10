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Мариф Пираев — Нариман Аббасов: прогноз Вадима Тихомирова на бой AMC Fight Nights

Мариф Пираев — Нариман Аббасов: прогноз Вадима Тихомирова на бой AMC Fight Nights
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Комментатор Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Мариф Пираев — Нариман Аббасов в рамках турнира AMC Fight Nights.

Ставка: победа Пираева за 2.70.

«В российских единоборствах большой праздник – титульный бой, который привлекает внимание, Мариф Пираев – Нариман Аббасов.

Прогноз Евгения Тищенко на бой Кудряшов — Вагабов.

У бойцов примерно одинаковый послужной список, у них были примерно равные соперники, но при этом почему-то букмекеры видят Аббасова явным фаворитом, что вызывает вопросы.

У Марифа есть все шансы победить, у него есть опыт в боевом самбо и других любительских дисциплинах. Он очень серьёзно и круто подходит подготовку к этому бою, его весогонка идет по графику. По совокупности навыков он ничем не уступает Аббасову.

Есть вопросы, насколько хорошо себя будет чувствовать Мариф в поздних раундах, но если букмекеры предлагают хороший коэффициент на его победу, то есть повод взять эту ставку. Моя ставка – победа Пираева. Признаю риск этой ставки, так как Аббасов — боец высокого уровня», — сказал Тихомиров.

Экспресс с коэффициентом 137.92 на Лигу наций.

Прогноз с коэффициентом 4.90 на бой Тейшейра — Прохазка.

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