Украина — Армения: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

11 июня в Польше состоится матч 3-го тура Лиги наций Украина — Армения. Начало игры — в 16:00 мск.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Эксперты отдают предпочтение подопечным Александра Петракова: поставить на победу украинцев предлагают с коэффициентом 1.24. Успех сборной Армении идёт за 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.



Аналитики думают, что матч Украина — Армения будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют футболисты сборной Украины, сыграет коэффициент 1.06. Гол в исполнении сборной Армении доступен с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.48.

Победа сборной Украины с разницей в два и более мяча идёт за 1.70.

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