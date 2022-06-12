Норвегия — Швеция: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Норвегия — Швеция. Начало игры — в 19:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч Норвегия — Швеция.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.12. Успех сборной Швеции доступен за 3.70. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.40.



Аналитики думают, что противостояние Норвегия — Швеция не порадует зрителей результативностью: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74.

Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на противоположный исход можно за 1.89.

Гол в каждом тайме оценён в 1.85, гол в первые 15 минут матча — в 3.50.

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