Украина — Армения: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Украины разгромила команду Армении в третьем туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Итоговый счёт — 3:0.
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Все голы были забиты после перерыва. На 61-й минуте отличился Руслан Малиновский, результативный пас отдал Александр Караваев. На 77-й минуте забил сам Караваев. На 84-й минуте Виталий Миколенко сделал счёт разгромным.
Теперь в активе сборной Украины шесть очков после двух матчей. Команда Армении набрала три балла в трёх играх.
Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии.
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