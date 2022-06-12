Венгрия — Германия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Венгрии и Германии сыграли вничью в третьем туре Лиги наций УЕФА. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и закончилась со счётом 1:1.
Англия идёт последней в группе после трёх туров Лиги наций.
Оба гола были забиты в дебюте встречи. На шестой минуте Жолт Надь вывел хозяев вперёд. Однако уже через три минуты Йонас Хофман восстановил равенство на табло. Результативной передачей отметился Нико Шлоттербек.
В оставшееся время сборная Германии владела ощутимым территориальным преимуществом, но опасных моментов больше было у Венгрии. Несмотря на это, в оставшееся время счёт не изменился.
Соперниками Венгрии и Германии по третьей группе Лиги А являются сборные Англии и Италии. В параллельной встрече они не сумели выявить победителя.
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