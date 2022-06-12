Грузия — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций 12 июня 2022 года

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Грузия – Болгария.
Прогноз на матч Грузия — Болгария с коэффициентом 3.05.
Ставка: победа Грузии за 1.67.
«Даже смена тренера не помогла болгарам. После домашнего разгрома от Грузии (2:5) они умудрились не обыграть Гибралтар, который вполне мог рассчитывать даже на победу. Болгары переживают явно не лучшие времена – у них проблемы и с игрой, и с мотивацией. И сложно представить, чтобы ситуация каким-то магическим образом вдруг разрешилась.
А вот у грузин, пожалуй, лучшая за многие годы команда. Три победы в трёх июньских матчах и 12 забитых в них мячей. Семь побед в восьми последних играх тоже говорят сами за себя. Под руководством Владимира Вайсса им немного не хватило для выхода на Евро, быть может, это случится с Вилли Саньолем. По крайней мере, команда стала на два года опытнее и прибавила в организации игры.
Думаю, что на волне от успеха грузины снова добьются нужного результата. Особенно, если повреждение Хвичи Кварацхелии окажется несерьёзным и он сможет принять участие в матче».
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