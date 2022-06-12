Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций 12 июня 2022 года

Грузия — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций 12 июня 2022 года
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Грузия – Болгария.

Прогноз на матч Грузия — Болгария с коэффициентом 3.05.

Ставка: победа Грузии за 1.67.

«Даже смена тренера не помогла болгарам. После домашнего разгрома от Грузии (2:5) они умудрились не обыграть Гибралтар, который вполне мог рассчитывать даже на победу. Болгары переживают явно не лучшие времена – у них проблемы и с игрой, и с мотивацией. И сложно представить, чтобы ситуация каким-то магическим образом вдруг разрешилась.

А вот у грузин, пожалуй, лучшая за многие годы команда. Три победы в трёх июньских матчах и 12 забитых в них мячей. Семь побед в восьми последних играх тоже говорят сами за себя. Под руководством Владимира Вайсса им немного не хватило для выхода на Евро, быть может, это случится с Вилли Саньолем. По крайней мере, команда стала на два года опытнее и прибавила в организации игры.

Думаю, что на волне от успеха грузины снова добьются нужного результата. Особенно, если повреждение Хвичи Кварацхелии окажется несерьёзным и он сможет принять участие в матче».

Роман Широков обвинил руководство «Спартака» в нытье.

Акинфеев: с удивлением прочитал, что не хочу видеть кого-то в тренерах ЦСКА.

Рыжиков: примирения с Бердыевым и Кафановым не было.

Пономарёв: Дзюбе нужно заканчивать карьеру, какая ему Турция?

Варга: Абаскаль ничего не добился, лучше бы «Спартак» Карпина назначил.

Грузия — Болгария. После ДТП гостям не до футбола. Хвича добудет четвёртую победу Грузия — Болгария. После ДТП гостям не до футбола. Хвича добудет четвёртую победу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022