Швейцария — Португалия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Роналду

Сборная Швейцарии обыграла Португалию в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Матч состоялся на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария).

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Итоговый счёт — 1:0. На первой минуте Харис Сеферович вывел хозяев вперёд, результативной передачей отметился Сильван Видмер.



Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил встречу. Тренерский штаб разрешил футболисту досрочно завершить сезон, не став включать его в заявку на игру четвёртого тура.

Сборная Португалии набрала семь очков в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Лиги наций. Сборная Швейцарии имеет в активе три балла.

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