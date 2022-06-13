Швейцария — Португалия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Роналду

Сборная Швейцарии обыграла Португалию в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Матч состоялся на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария).
Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.
Итоговый счёт — 1:0. На первой минуте Харис Сеферович вывел хозяев вперёд, результативной передачей отметился Сильван Видмер.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил встречу. Тренерский штаб разрешил футболисту досрочно завершить сезон, не став включать его в заявку на игру четвёртого тура.
Сборная Португалии набрала семь очков в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Лиги наций. Сборная Швейцарии имеет в активе три балла.
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