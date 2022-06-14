Армения — Шотландия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций в Ереване

14 июня в Ереване состоится матч 4-го тура Лиги наций Армения – Шотландия. Начало – в 19:00 мск.
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Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Стива Кларка: поставить на победу шотландцев можно с коэффициентом 1.59. Успех армян оценивается в 6.00. На ничью дают коэффициент 4.10.
Эксперты не думают, что матч Армения – Шотландия станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.81.
Если забьют футболисты сборной Армении, сыграет коэффициент 1.78. Гол в исполнении сборной Шотландии идёт с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.
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