Казахстан — Словакия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Казахстана обыграла Словакию в четвёртом туре Лиги наций. Матч прошёл на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Итоговый счёт — 2:1.

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На 18-й минуте отличился Ян Вороговский, ему ассистировал Михаил Габышев. На исходе первого тайма Эльхан Астанов удвоил преимущество команды Казахстана.

На старте второго тайма Матуш Беро один мяч отыграл, результативной передачей отметился Альберт Русняк. На 87-й минуте с поля был удалён полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда.

Сборная Казахстана с 10 очками лидирует в группе Лиги наций. Сборная Словакии с шестью баллами в активе располагается на второй позиции.

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