Австралия — Перу: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто вышел на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Австралии сломила сопротивление команды Перу в стыковом матче за право принять участие в чемпионате мира — 2022.
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Игра состоялась на нейтральном поле в Катаре. Основное и дополнительное время матча, который прошёл на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались австралийцы — 5:4.
Команды реализовали по четыре из пяти первых ударов. Затем Авер Мабиль поразил ворота, а Алекс Валера лишил перуанцев шанса попасть на ЧМ-2022. Вратарь Эндрю Редмейн отразил удар.
Благодаря этой победе Австралия завоевала право сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Перу пропустит мундиаль.
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