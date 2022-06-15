Германия — Италия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Германии разгромила Италию в четвёртом туре Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия), итоговый счёт — 5:2.

Сборная Германии впервые с 1939 года забила пять голов Италии.

На 10-й минуте отличился полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих, результативную передачу отдал хавбек Давид Раум. На исходе первого тайма полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган реализовал пенальти. На 51-й минуте нападающий сборной Германии Томас Мюллер сделал счёт разгромным.

Позже дубль оформил немецкий форвард Тимо Вернер. В концовке встречи голы за Италию по разу отличились нападающий Вильфред Ньонто и защитник Алессандро Бастони.

Сборная Германии с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице, Италия с пятью баллами идёт третьей. Лидирует Венгрия (7).

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