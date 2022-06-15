Коста-Рика — Новая Зеландия: результат, кто выиграл матч, какой счёт, кто попал на ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики обыграла команду Новой Зеландии в стыковом матче за право принять участие в чемпионате мира по футболу — 2022.
Стали известны все участники ЧМ-2022 по футболу.
Игра состоялась на нейтральном поле в Аль-Райане (Катар). Итоговый счёт — 1:0 в пользу команды Коста-Рики.
Единственный мяч был забит через три минуты после стартового свистка — отличился Хоэль Кэмпбелл, результативной передачей отметился Хевисон Беннетте.
Сборная Новой Зеландии заканчивала встречу в меньшинстве. В середине второго тайма прямую красную карточку получил Коста Барбарусес.
Сборная Коста-Рики попала на ЧМ-2022 в Катаре, команда Новой Зеландии пропустит турнир.
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